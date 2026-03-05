Londra: giornata depressa per Reckitt Benckiser Group

distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 58,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 59,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 58,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)