Thales: accelerano gli utili nel 2025 e previsioni al rialzo per il 2026

(Teleborsa) - L'azienda aerospaziale e tecnologica francese Thales
ha presentato oggi i risultati finanziari
dell'esercizio 2025
, superando le aspettative degli analisti.
L'utile operativo rettificato
è cresciuto del 14% su base organica, raggiungendo i 2,74 miliardi di euro
, mentre i ricavi
sono saliti dell'8,8% a quota 22,14 miliardi di euro
. Particolarmente significativa la performance degli ordini
, che hanno superato per il secondo anno consecutivo la soglia dei 25 miliardi di euro, garantendo al Gruppo una visibilità eccezionale per i prossimi anni. Grazie a questi solidi risultati, Thales ha generato un flusso di cassa operativo record di circa 2,6 miliardi di euro.
Secondo le stime
di consenso elaborate dall'azienda, gli analisti si aspettavano in media un utile operativo rettificato di 2,7 miliardi di euro su un fatturato di 21,88 miliardi di euro e un apporto ordini di 25,21 miliardi di euro.
"Il 2025 è stato un anno eccellente", ha dichiarato il Presidente e CEO Patrice Caine
, sottolineando il successo della strategia di crescita redditizia e l'importanza del protocollo d'intesa siglato con Airbus
e Leonardo
per integrare le attività spaziali e creare un campione europeo del settore. Tra i traguardi raggiunti figura anche un utile netto delle attività operative
in crescita del 66%, attestatosi a 1,675 miliardi di euro
.
Per il 2026
, Thales punta ancora più in alto: le previsioni
indicano una crescita organica del fatturato tra il 6% e il 7% (con vendite stimate tra 23,3 e 23,6 miliardi di euro) e un margine operativo in aumento, compreso tra il 12,6% e il 12,8%.
Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo
di 3,90 euro per azione
, pari al 40% dell'utile netto rettificato.(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)