Thales: accelerano gli utili nel 2025 e previsioni al rialzo per il 2026

(Teleborsa) - L'azienda aerospaziale e tecnologica franceseha presentato oggi idell', superando le aspettative degli analisti.L'è cresciuto del 14% su base organica, raggiungendo i, mentre isono saliti dell'8,8% a quota. Particolarmente significativa la performance degli, che hanno superato per il secondo anno consecutivo la soglia dei 25 miliardi di euro, garantendo al Gruppo una visibilità eccezionale per i prossimi anni. Grazie a questi solidi risultati, Thales ha generato un flusso di cassa operativo record di circa 2,6 miliardi di euro.Secondo ledi consenso elaborate dall'azienda, gli analisti si aspettavano in media un utile operativo rettificato di 2,7 miliardi di euro su un fatturato di 21,88 miliardi di euro e un apporto ordini di 25,21 miliardi di euro."Il 2025 è stato un anno eccellente", ha dichiarato il Presidente e CEO, sottolineando il successo della strategia di crescita redditizia e l'importanza del protocollo d'intesa siglato conper integrare le attività spaziali e creare un campione europeo del settore. Tra i traguardi raggiunti figura anche unin crescita del 66%, attestatosi aPer il, Thales punta ancora più in alto: leindicano una crescita organica del fatturato tra il 6% e il 7% (con vendite stimate tra 23,3 e 23,6 miliardi di euro) e un margine operativo in aumento, compreso tra il 12,6% e il 12,8%.Il consiglio di amministrazione ha proposto undi, pari al 40% dell'utile netto rettificato.