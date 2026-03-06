Lufthansa, Spohr: concentrazione flussi negli gli hub del Golfo è tallone d'Achille geopolitico

(Teleborsa) - "Lo scorso anno siamo riusciti ad aumentare significativamente l'utile operativo del Gruppo e a raggiungere il fatturato più alto della nostra storia. I nostri risultati dimostrano la resilienza e la stabilità
del Gruppo". Lo ha detto Carsten Spohr, CEO
di Deutsche Lufthansa
, commentando i risultati 2025.
"Il programma di rilancio di Lufthansa Airlines continua a essere una priorità
assoluta, affinché i miglioramenti operativi del nostro marchio principale siano seguiti da un progresso economico quest'anno", ha aggiunto.
"La guerra in Medio Oriente dimostra ancora una volta quanto sia esposto il traffico aereo e quanto rimanga vulnerabile, sebbene il settore sia ora più resiliente alle crisi rispetto al passato - ha detto Spohr - L'enorme concentrazione di flussi di traffico globali attraverso gli hub del Golfo si sta rivelando sempre più un tallone d'Achille geopolitico
. Ciò rende ancora più importante non svantaggiare ulteriormente le compagnie aeree e gli hub europei. La sovranità dell'Europa richiede la capacità di mantenere i propri collegamenti con i mercati globali".
"Nel 2026, continueremo a implementare coerentemente la nostra strategia attraverso l'internazionalizzazione, il rinnovo della flotta e il miglioramento dell'efficienza
- ha sottolineato il CEO di Deutsche Lufthansa - Il nostro anniversario ci rende orgogliosi del nostro passato e allo stesso tempo ci impegna per il futuro. Continueremo a espandere costantemente la nostra posizione di gruppo aereo leader al di fuori degli Stati Uniti".