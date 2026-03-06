Lufthansa, Spohr: concentrazione flussi negli gli hub del Golfo è tallone d'Achille geopolitico

Deutsche Lufthansa

(Teleborsa) - "Lo scorso anno siamo riusciti ad aumentare significativamente l'utile operativo del Gruppo e a raggiungere il fatturato più alto della nostra storia. Idel Gruppo". Lo ha dettodi, commentando i risultati 2025."Ilassoluta, affinché i miglioramenti operativi del nostro marchio principale siano seguiti da un progresso economico quest'anno", ha aggiunto."La guerra in Medio Oriente dimostra ancora una volta quanto sia esposto il traffico aereo e quanto rimanga vulnerabile, sebbene il settore sia ora più resiliente alle crisi rispetto al passato - ha detto Spohr - L'. Ciò rende ancora più importante non svantaggiare ulteriormente le compagnie aeree e gli hub europei. La sovranità dell'Europa richiede la capacità di mantenere i propri collegamenti con i mercati globali"."Nel 2026, continueremo a implementare coerentemente la nostra strategia attraverso- ha sottolineato il CEO di Deutsche Lufthansa - Il nostro anniversario ci rende orgogliosi del nostro passato e allo stesso tempo ci impegna per il futuro. Continueremo a espandere costantemente la nostra posizione di gruppo aereo leader al di fuori degli Stati Uniti".