Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Lufthansa, Spohr: concentrazione flussi negli gli hub del Golfo è tallone d'Achille geopolitico

Finanza, Trasporti
Lufthansa, Spohr: concentrazione flussi negli gli hub del Golfo è tallone d'Achille geopolitico
(Teleborsa) - "Lo scorso anno siamo riusciti ad aumentare significativamente l'utile operativo del Gruppo e a raggiungere il fatturato più alto della nostra storia. I nostri risultati dimostrano la resilienza e la stabilità del Gruppo". Lo ha detto Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa, commentando i risultati 2025.

"Il programma di rilancio di Lufthansa Airlines continua a essere una priorità assoluta, affinché i miglioramenti operativi del nostro marchio principale siano seguiti da un progresso economico quest'anno", ha aggiunto.

"La guerra in Medio Oriente dimostra ancora una volta quanto sia esposto il traffico aereo e quanto rimanga vulnerabile, sebbene il settore sia ora più resiliente alle crisi rispetto al passato - ha detto Spohr - L'enorme concentrazione di flussi di traffico globali attraverso gli hub del Golfo si sta rivelando sempre più un tallone d'Achille geopolitico. Ciò rende ancora più importante non svantaggiare ulteriormente le compagnie aeree e gli hub europei. La sovranità dell'Europa richiede la capacità di mantenere i propri collegamenti con i mercati globali".

"Nel 2026, continueremo a implementare coerentemente la nostra strategia attraverso l'internazionalizzazione, il rinnovo della flotta e il miglioramento dell'efficienza - ha sottolineato il CEO di Deutsche Lufthansa - Il nostro anniversario ci rende orgogliosi del nostro passato e allo stesso tempo ci impegna per il futuro. Continueremo a espandere costantemente la nostra posizione di gruppo aereo leader al di fuori degli Stati Uniti".
Condividi
```