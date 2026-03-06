New York: in calo 3M

colosso industriale

Dow Jones

3M

indice americano

gigante della manifattura

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 151,7 USD con area di resistenza individuata a quota 154,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 150,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)