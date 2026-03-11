Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
L'andamento di Teleperformance
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,44 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,08. Il peggioramento di Teleperformance
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 52,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)