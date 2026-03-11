Milano 11:21
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

L'andamento di Teleperformance nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,44 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,08. Il peggioramento di Teleperformance è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 52,14.

