Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 261,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 256,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 253,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)