Milano 12:10
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:10
10.658 +0,96%
Francoforte 12:10
25.240 +0,97%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Schneider Electric subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 261,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 256,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 253,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```