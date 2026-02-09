Borgosesia rimborsa in anticipo anche i residui 10 milioni di euro del prestito obbligazionario

(Teleborsa) - Borgosesia
, società quotata su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, intende procedere, in data 16 febbraio 2026, al rimborso del prestito obbligazionario
"Borgosesia S.p.A. 2021-2026" - già oggetto di rimborso anticipato parziale, in misura pari al 50% del relativo valore nominale, in data 30 gennaio - in via anticipata
rispetto alla data di scadenza prevista dal relativo regolamento (9 marzo 2026).
Il prestito obbligazionario sarà rimborsato nella misura residua di 10 milioni di euro
(pari all’attuale intero valore nominale outstanding) maggiorato degli interessi maturati tra l’ultima data di pagamento (inclusa) e la data del rimborso finale anticipato facoltativo (esclusa) in conformità al citato regolamento.