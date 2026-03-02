GNL, Venture Global pronta a intervenire dopo lo stop della produzione in Qatar

(Teleborsa) - La società americana Venture Global
si è detta pronta a stabilizzare i mercati energetici globali
mettendo a disposizione la più grande riserva mondiale di carichi di gas naturale liquefatto (GNL) non ancora contrattualizzati. L’annuncio del CEO Mike Sabel
segue la decisione di QatarEnergy
di interrompere la produzione e prepararsi a dichiarare la forza maggiore sulle spedizioni a causa degli attacchi di droni iraniani al complesso di Ras Laffan
.
Il blocco della produzione qatariota colpisce circa il 20% dell'offerta globale
, un volume fondamentale per l'equilibrio energetico di Asia ed Europa. In un contesto già teso per l'inverno europeo, i prezzi del gas sono schizzati: il benchmark TTF
è balzato di oltre il 40% a 45,38 euro/MWh, mentre il JKM asiatico è salito del 39%.
Sabel ha spiegato che, sebbene i prezzi elevati
favoriscano i margini dell'azienda, l'obiettivo a lungo termine rimane quello di mantenere quotazioni basse per sostenere la domanda
.
L'escalation del conflitto, con i raid USA e israeliani in Iran e la successiva ritorsione di Teheran, ha colpito duramente anche il petrolio
. Il Brent
ha toccato un picco di 82,37 dollari al barile (+13%) prima di ripiegare, mentre lo Stretto di Hormuz
è di fatto bloccato con circa 150 navi rimaste all'ancora dopo il danneggiamento di tre navi cisterna e la morte di un marittimo.
Gli analisti avvertono che un rialzo sostenuto dei prezzi energetici potrebbe alimentare l'inflazione
e minacciare la ripresa economica
globale. Negli Stati Uniti, il timore è che il prezzo della benzina
al dettaglio superi i 3 dollari al gallone, rappresentando un rischio politico significativo per il presidente Donald Trump
e il Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.
Sebbene l'Agenzia Internazionale dell'Energia
ritenga il mercato ben rifornito nel lungo periodo, JPMorgan
ha avvertito che un blocco di 3-4 settimane nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere il Brent sopra i 100 dollari.