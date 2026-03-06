UBS, petrolio sopra i 90 dollari se la guerra nel Golfo dovesse persistere

(Teleborsa) - Ipotrebbero superare la soglia deiqualora le interruzioni delle spedizioni attraverso lodovessero prolungarsi a causa dei combattimenti in corso in Medio Oriente. È l'allarme lanciato dagli analisti di UBS, che sottolineano come il Brent sia già salito del 4% a 88,85 dollari, mentre il WTI statunitense è balzato del 5,3% a 85,31 dollari.Il timore dei trader è legato alla possibile chiusura dello, un passaggio vitale dove transita circa il 20% della fornitura mondiale di greggio. Per tentare di calmierare i prezzi, glihanno annunciato che autorizzeranno la vendita di petrolio russo all'India per 30 giorni, mentre ilvaluta nuove misure finanziarie per contenere i costi energetici.L'aumento del greggio sta alimentando i timori di unanegli Stati Uniti che potrebbe ritardare i tagli ai tassi della Federal Reserve. Tuttavia, alcuni analisti precisano che i prezzi dovrebbero restare elevati per diversi mesi prima di influenzare materialmente la crescita. Secondo UBS, gli attuali livelli non rappresentano un equilibrio stabile: se le ostilità dovessero cessare, il Brent potrebbe tornare rapidamente in un, ma l'attuale escalation trarende questo scenario ancora incerto.Oggi prosegue la fortedei prezzi dell'sui mercati mondiali. Il prezzo delquotato ad Amsterdam, che aveva aperto in netto calo dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, è tornato a salire: il contratto futuredi aprile appare in rialzo di quasi 1,5 euro a 52,2 euro/MWh (+2,90%).Anche il prezzo delha ripreso a correre dopo un avvio in lieve calo. Il future a maggio 2026 sulsfiora i 90 dollari al barile, mentre il future ad aprile 2026 sul greggioviaggia sopra gli 86 dollari a barile.