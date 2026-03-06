UBS, petrolio sopra i 90 dollari se la guerra nel Golfo dovesse persistere

(Teleborsa) - I prezzi del greggio
potrebbero superare la soglia dei 90 dollari al barile
qualora le interruzioni delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz
dovessero prolungarsi a causa dei combattimenti in corso in Medio Oriente. È l'allarme lanciato dagli analisti di UBS, che sottolineano come il Brent sia già salito del 4% a 88,85 dollari, mentre il WTI statunitense è balzato del 5,3% a 85,31 dollari.
Il timore dei trader è legato alla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz
, un passaggio vitale dove transita circa il 20% della fornitura mondiale di greggio. Per tentare di calmierare i prezzi, gli Stati Uniti
hanno annunciato che autorizzeranno la vendita di petrolio russo all'India per 30 giorni, mentre il Dipartimento del Tesoro
valuta nuove misure finanziarie per contenere i costi energetici.
L'aumento del greggio sta alimentando i timori di una fiammata inflattiva
negli Stati Uniti che potrebbe ritardare i tagli ai tassi della Federal Reserve. Tuttavia, alcuni analisti precisano che i prezzi dovrebbero restare elevati per diversi mesi prima di influenzare materialmente la crescita. Secondo UBS, gli attuali livelli non rappresentano un equilibrio stabile: se le ostilità dovessero cessare, il Brent potrebbe tornare rapidamente in un range tra i 60 e i 70 dollari
, ma l'attuale escalation tra Israele
e Iran
rende questo scenario ancora incerto.
Oggi prosegue la forte volatilità
dei prezzi dell'energia
sui mercati mondiali. Il prezzo del gas
quotato ad Amsterdam, che aveva aperto in netto calo dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, è tornato a salire: il contratto future Ttf
di aprile appare in rialzo di quasi 1,5 euro a 52,2 euro/MWh (+2,90%).
Anche il prezzo del petrolio
ha ripreso a correre dopo un avvio in lieve calo. Il future a maggio 2026 sul Brent
sfiora i 90 dollari al barile, mentre il future ad aprile 2026 sul greggio Wti
viaggia sopra gli 86 dollari a barile.