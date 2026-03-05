Guerra in Iran, tornano a salire i prezzi di petrolio e gas

(Teleborsa) - Dopo la frenata di ieri, sale di nuovo la tensione suia causa dell'aggravarsi del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ad Amsterdam, il prezzo del gasper aprile ha registrato un balzo dell'8,68%, portandosi a. Parallelamente, ilha esteso il proprio rally per la quinta sessione consecutiva: ilè salito del 3% a, mentre ilha guadagnato il 3,27% toccando iL'escalation militare ha raggiunto il sesto giorno con un massiccio attacco missilistico iraniano contro. La stabilità delle forniture è minacciata dai combattimenti nello, arteria vitale per un quinto del greggio e del GNL mondiale, dove le forze iraniane hanno colpito diverse petroliere. Al momento, circa 200 navi sono ferme al largo dei principali produttori del Golfo.La crisi sta già impattando duramente la: l'ha tagliato l'output di 1,5 milioni di barili al giorno per mancanza di rotte d'esportazione, mentre ilha dichiarato la forza maggiore sulle esportazioni di gas, prevedendo almeno un mese per il ritorno alla normalità.In risposta all'incertezza, ilha chiesto alle proprie aziende di sospendere i nuovi contratti di. Gli analisti rimangono rialzisti sui prezzi, non intravedendo una risoluzione rapida del conflitto.