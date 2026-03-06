Ministro energia Qatar: rischio di petrolio a 150 dollari con guerra fa crollare economie mondiali

(Teleborsa) - Ilha affermato in un'intervista al Financial Times che la. "Quindi il segnale è quando i nostri militari diranno che le ostilità sono cessate completamente e che non saremo più attaccati - ha detto Saad al-Kaabi - Non metteremo in pericolo la nostra gente".al-Kaabi ha lanciato un duro avvertimento sulla guerra in Iran, affermando che ha ile prevedendo che tutti gli esportatori di energia del Golfo potrebbero dover interrompere la produzione entro poche settimane, portando ilNell'intervista ha sostenuto che anche se le ostilità si fermassero oggi. Invece con la durata del conflitto al centro di crescenti incertezze, secondo l'esponente qatariota altri produttori dovranno fare come il suo Paese, che ha già dichiarato di aver sospeso le operazioni per "causa di forza maggiore", dopo un attacco iraniano ad un suo stabilimento., mentre tutto questo continua. Tutti gli esportatori del Golfo dovranno farlo. Se non lo fanno - ha sottolineato - a un certo punto si ritroveranno a dover pagare il conto, se questa è la loro scelta".Se la guerra continua per settimane, "il. I prezzi dell'energia saliranno per tutti. Ci saranno penurie di alcuni prodotti e una reazione a catena per le fabbriche che non possono ricevere approvvigionamenti".