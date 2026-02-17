Milano 9:12
Fineco promossa a Buy da UBS
(Teleborsa) - UBS ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su Fineco, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, con un target price fissato a 23,80 euro per azione.
