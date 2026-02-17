Milano
Fineco promossa a Buy da UBS
Banche
,
Finanza
,
Fintech
,
Consensus
17 febbraio 2026 - 08.47
(Teleborsa) -
UBS
ha migliorato a "
Buy
" la
raccomandazione
su
Fineco
, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, con un
target price
fissato a
23,80 euro
per azione.
