Oro e metalli preziosi in rialzo: la guerra in Medio Oriente continua a spingere i beni rifugio

(Teleborsa) - L'escalation del conflitto incontinua a sostenere la domanda di, spingendo i prezzi dell'verso l'alto. La quotazione dell'oro spot segna un rialzo di circa lo 0,5% intorno ai 5.167,00 dollari l'oncia, dopo aver toccato nelle prime ore della giornata anche la soglia dei 5.200 dollari. I futures negli Stati Uniti hanno guadagnato lo 0,8%, attestandosi a 5.176,35 dollari.L'interesse degli investitori per il metallo giallo è alimentato dall'affondamento di unada parte deglie dai continuiche hanno preso di miracritiche nella regione. Nonostante il ruolo di "rifugio", l'oro deve affrontare pressioni contrastanti: se da un lato l'incertezza geopolitica sostiene i prezzi, dall'altro l'aumento dei costi energetici potrebbe spingere laa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo, un fattore tradizionalmente penalizzante per gli asset che non offrono rendimenti cedolari. Inoltre, la forza delsta parzialmente limitando i guadagni, rendendo il metallo più costoso per i detentori di altre valute.Secondo gli esperti di, le recenti vendite di oro non indicano comunque un cambio di sentiment, ma riflettono piuttosto la necessità degli investitori di raccogliereimmediata in un momento di estremo stress dei mercati.Anche l'ha registrato un incremento del 1,6%, scambiando a circa 84,2 dollari l'oncia. Gli analisti di UBS prevedono che l'argento rimarrà volatile — con oscillazioni paragonabili a quelle del Bitcoin — ma stimano che i prezzi si stabilizzeranno intorno aglinel lungo periodo, dopo aver sfiorato i 100 dollari in seguito all'escalation bellica. Nello stesso comparto, ilè salito dell'1%, mentre ilha subito una flessione dell'1,2% a Londra.