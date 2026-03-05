Oro e metalli preziosi in rialzo: la guerra in Medio Oriente continua a spingere i beni rifugio

(Teleborsa) - L'escalation del conflitto in Medio Oriente
continua a sostenere la domanda di asset sicuri
, spingendo i prezzi dell'oro
verso l'alto. La quotazione dell'oro spot segna un rialzo di circa lo 0,5% intorno ai 5.167,00 dollari l'oncia, dopo aver toccato nelle prime ore della giornata anche la soglia dei 5.200 dollari. I futures negli Stati Uniti hanno guadagnato lo 0,8%, attestandosi a 5.176,35 dollari.
L'interesse degli investitori per il metallo giallo è alimentato dall'affondamento di una nave da guerra iraniana
da parte degli Stati Uniti
e dai continui attacchi missilistici
che hanno preso di mira infrastrutture energetiche
critiche nella regione. Nonostante il ruolo di "rifugio", l'oro deve affrontare pressioni contrastanti: se da un lato l'incertezza geopolitica sostiene i prezzi, dall'altro l'aumento dei costi energetici potrebbe spingere la Federal Reserve
a mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo, un fattore tradizionalmente penalizzante per gli asset che non offrono rendimenti cedolari. Inoltre, la forza del dollaro americano
sta parzialmente limitando i guadagni, rendendo il metallo più costoso per i detentori di altre valute.
Secondo gli esperti di Morgan Stanley
, le recenti vendite di oro non indicano comunque un cambio di sentiment, ma riflettono piuttosto la necessità degli investitori di raccogliere liquidità
immediata in un momento di estremo stress dei mercati.
Anche l'argento
ha registrato un incremento del 1,6%, scambiando a circa 84,2 dollari l'oncia. Gli analisti di UBS prevedono che l'argento rimarrà volatile — con oscillazioni paragonabili a quelle del Bitcoin — ma stimano che i prezzi si stabilizzeranno intorno agli 85 dollari
nel lungo periodo, dopo aver sfiorato i 100 dollari in seguito all'escalation bellica. Nello stesso comparto, il platino
è salito dell'1%, mentre il rame
ha subito una flessione dell'1,2% a Londra.