USA, scorte e vendite all'industria in crescita a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Crescono e più delle attese a dicembre le scorte e vendite all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,1% a 2.680,7 miliardi di dollari, in linea con le stime di consensus dopo la variazione nulla registrata il mese precedente.

Su base annua si è registrato un incremento dell'1,6%.

Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute dello 0,4% a 1.965,9 miliardi di dollari oltre il +0,2% indicato dagli analisti.

Su anno si registra un aumento del 3,2%.

La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,36. A dicembre 2024 era pari all'1,39.
