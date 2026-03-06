USA, scorte e vendite all'industria in crescita a dicembre

(Teleborsa) - Crescono e più delle attese a dicembre le scorte e vendite all'industria. Secondo quanto comunicato dalstatunitense, si è registrata per leuna variazione pari a +0,1% a 2.680,7 miliardi di dollari, in linea con le stime di consensus dopo la variazione nulla registrata il mese precedente.Su base annua si è registrato un incremento dell'1,6%.Nello stesso periodo, lesono cresciute dello 0,4% a 1.965,9 miliardi di dollari oltre il +0,2% indicato dagli analisti.Su anno si registra un aumento del 3,2%.Lasi è attestata all'1,36. A dicembre 2024 era pari all'1,39.