USA, scorte e vendite all'ingrosso in crescita a dicembre

(Teleborsa) - Crescono come previsto lenegli Stati Uniti. Nel mese di dicembre, secondo quanto comunicato dalstatunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,2% a 918 miliardi di dollari, come stimato dal consensus e riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento del 2,9%.Nello stesso periodo lesono salite dell'1% su base mensile a 722,1 miliardi di dollari dopo il +1,4% registrato a novembre (dato rivisto da +1,3%). Su anno si è registrato un aumento del 5,2%.Laè pari all'1,27 contro l'1,30 di un anno prima.