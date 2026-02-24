Milano 16:58
USA, scorte e vendite all'ingrosso in crescita a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Crescono come previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,2% a 918 miliardi di dollari, come stimato dal consensus e riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento del 2,9%.

Nello stesso periodo le vendite sono salite dell'1% su base mensile a 722,1 miliardi di dollari dopo il +1,4% registrato a novembre (dato rivisto da +1,3%). Su anno si è registrato un aumento del 5,2%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,27 contro l'1,30 di un anno prima.
