Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 182,847. Primo supporto individuato a 181,657. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 184,037.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)