Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:16
24.761 -0,55%
Dow Jones 20:16
49.353 -0,62%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,84% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 49.245,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,84% alle 19:30
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dello 0,84% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 49.245,35 punti.
Condividi
```