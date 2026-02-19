Milano 9:18
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 18 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10.757,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 10.473,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11.041,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
