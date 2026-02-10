Milano 11:45
46.756 -0,14%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:45
10.348 -0,37%
Francoforte 11:45
25.007 -0,03%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 9 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.404,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.311,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.497,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
