Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 9 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.404,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.311,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.497,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)