Il FTSE MIB esordisce a 42.883,68 punti

Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-2,87%)
Il Principale indice della Borsa di Milano esibisce una perdita secca del 2,87% a quota 42.883,68 in apertura.
