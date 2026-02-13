Festival di Sanremo 2026, impatto economico da oltre 250 milioni euro

(Teleborsa) - Un impatto economico complessivo dion un valore aggiunto assimilabile al PIL pari a circa 96 milioni e l’attivazione di oltre 1300 posti di lavoro: lo evidenzia l'analisi economica condotta daSecondo le stime di EY,l ha generato un impatto economico diretto di quasi 102 milioni di euro, sul valore della produzione, un impatto economico indiretto di circa 1per un totale di circa, Valuation, Modelling and Economics Leader, EY Italia, commenta: “La nostra analisi mostra come il Festival di Sanremo si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine. Rispetto all’anno scorso, il valore dell’evento risulta lievemente superiore, attestandosi a 252 milioni di euro in linea con l’aumento della raccolta pubblicitaria, confermando l'importanza degli investimenti nell’industria musicale e negli eventi artistici di questa dimensione. Per l’edizione di quest’anno, *inoltre, si stima una percentuale di posti occupati dagli spettatori pari al 90% del totale nelle cinque serate ed è di circa 500 euro la spesa giornaliera del singolo spettatore tenendo conto, tra gli altri, dei costi legati al trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie”.L'attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo, infatti, contribuisce con un valore della produzione di 28 milioni e un valore aggiunto di circa 12 milioni, attivando 225 occupati.e degli sponsor rese disponili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 176 circa milioni, con un valore aggiunto di oltre 65 milioni e l’attivazione di più di 800 posti di lavoro.il valore della produzione nel 2026 è stimato a circa 48 milioni di euro, mentre le spese pubblicitarie e degli sponsor hanno raggiunto i 70 milioni di euro.le previsioni indicano che il Festival di Sanremo continuerà ad essere un evento di grande rilevanza economica, con potenziali ulteriori incrementi negli investimenti e nell'impatto economico complessivo. La crescente attenzione degli sponsor e l'aumento della partecipazione del pubblico rappresentano indicatori positivi per le prossime edizioni", conclude Rocco.