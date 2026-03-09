Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:40
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:40
47.156 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: brusca correzione per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: brusca correzione per Kion
(Teleborsa) - Scende sul mercato Kion, che soffre con un calo del 3,97%.

Lo scenario su base settimanale di Kion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Kion segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 47,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,15. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 47,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```