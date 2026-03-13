Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kion , con una flessione del 2,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 46,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



