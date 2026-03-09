Francoforte: seduta molto difficile per Bilfinger

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale dell'ingegneria
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Bilfinger
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il contractor tedesco
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 99,23 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 100,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)