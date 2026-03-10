Francoforte: acquisti a mani basse su Bilfinger

multinazionale dell'ingegneria

MDAX

Bilfinger

contractor tedesco

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,18% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 106,2 Euro. Prima resistenza a 108,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 104,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)