Francoforte: acquisti a mani basse su Bilfinger

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale dell'ingegneria
, che mostra una salita bruciante del 5,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del contractor tedesco
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 106,2 Euro. Prima resistenza a 108,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 104,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)