Milano 13:35
44.888 +1,96%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:36
10.385 +1,32%
Francoforte 13:35
23.844 +1,86%

Francoforte: acquisti a mani basse su Bilfinger

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale dell'ingegneria, che mostra una salita bruciante del 5,18% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario del contractor tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 106,2 Euro. Prima resistenza a 108,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 104,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
