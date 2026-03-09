Londra: performance negativa per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali
, che mostra un decremento del 3,45%.
Lo scenario su base settimanale di LondonMetric Property
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di LondonMetric Property
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,941 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,923.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)