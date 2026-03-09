Milano 17:35
Londra: performance negativa per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali, che mostra un decremento del 3,45%.

Lo scenario su base settimanale di LondonMetric Property rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di LondonMetric Property mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,941 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,923.

