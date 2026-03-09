Milano 13:19
Confermata la raccomandazione "Buy"

Finanza, Consensus
Maire, Jefferies: confermata solidità in Medio Oriente, target price alzato a 16,5 euro
(Teleborsa) - Jefferies ha alzato il target price di Maire a 16,5 euro per azione, confermando la raccomandazione "Buy".

La banca d’affari ha incrementato del 3% la stima di EBITDA 2026 dopo una guidance superiore alle attese, trainata da ricavi più elevati nelle divisioni STS e NextChem. Le previsioni 2027 e oltre sono state riviste al rialzo in linea con i target del nuovo piano strategico decennale.

Durante il Capital Markets Day, il management ha rassicurato sull’esposizione al Medio Oriente, che rappresenta il 38% del backlog, indicando che i progetti nell’area continuano a essere eseguiti “in un ambiente operativo stabile e sicuro”. Jefferies segnala inoltre che l’attività di tendering non mostra impatti e che almeno tre progetti “super-giant” da oltre 8–9 miliardi di dollari dovrebbero raggiungere la fase EPC entro il 2028, principalmente nella regione.

Dopo i risultati FY25 e la guidance 2026, Jefferies ha rivisto al rialzo le stime, aumentando del 17% i ricavi STS per il 2026, assumendo la piena consolidazione di Ballestra dal secondo trimestre 2026. Incrementi simili sono stati applicati alle stime 2027 e successive.

Sul fronte operativo, la divisione IE&CS ha registrato nel quarto trimestre un margine EBITDA record del 6%, sostenuto dall’avanzamento del progetto Hail & Ghasha ad Abu Dhabi, arrivato al 60% di completamento. Il rischio di ritardi nelle forniture è considerato limitato, con materiali già disponibili in larga parte. Per il 2026, la divisione prevede un margine EBITDA del 5,8–5,9%.

Il backlog STS ha raggiunto 366 milioni a fine 2025 (+10% a/a) e crescerà ulteriormente con l’acquisizione di Ballestra e con i nuovi contratti annunciati, tra cui quello da 485 milioni per tre impianti di fertilizzanti in Africa Occidentale e il progetto Pacifico Mexinol da 210 milioni, entrambi in attesa di FID.

Jefferies ha aumentato il target price del 6%, basandosi su una media di valutazioni EV/EBITDA, DCF e P/E.
