MAIRE, analisti alzano target price con outlook più solido grazie a diversificazione

(Teleborsa) - Le banche d'affari alzano i target price
su MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, dopo risultati del quarto trimestre 2025 e guidance 2026 sopra le attese, con il nuovo piano al 2030 che mostra
un ulteriore rafforzamento della traiettoria di crescita
.Equita
ha confermato la raccomandazione "Buy" e alzato il TP a 17 euro
per azione (+6%), con ulteriore upside dalla valorizzazione di NEXTCHEM
. "Il set di risultati/guidance è solido e superiore alle attese con target di lungo termine convincenti che confermano la forte traiettoria di crescita del gruppo - si legge nella ricerca - Il buon backlog e la pipeline commerciale supportano la visibilità sui ricavi, mentre l'espansione della piattaforma tecnologica NEXTCHEM, l'ingresso in nuovi verticali industriali e il potenziale M&A accretive continuano a rafforzare l'investment case". E ancora: "Riteniamo che MAIRE sia ben posizionata per raggiungere i target di crescita grazie a un solido track record esecutivo, un ampio portafoglio tecnologico, una crescente capacità ingegneristica e un bilancio molto solido. Dopo la recente correzione, il titolo tratta a multipli interessanti
(15x P/E e 7x EV/EBITDA FY26), a fronte di una crescita degli utili attesa intorno al 10% CAGR nei prossimi cinque anni".Barclays
ha confermato la raccomandazione "Underweight" e alzato il TP a 16,6 euro
per azione (+14%). "A nostro avviso, il CMD 2026 di Maire ha trasmesso un messaggio strategico fiducioso, ma ha segnato una chiara evoluzione dalla narrativa incentrata sulla transizione degli ultimi anni verso una strategia energetica più pragmatica
e multi-fonte - si legge nella ricerca - Al suo interno, l'azienda sta ampliando le proprie ambizioni dalle tecnologie verdi al GNL, alla chimica delle materie prime critiche e al nucleare, elevando al contempo il ruolo dell'ingegneria basata sull'intelligenza artificiale e dell'EPC modulare come leva competitiva. Le previsioni a medio termine, prorogate al 2030, prevedono una crescita e margini significativi, STS ha accelerato grazie alla scalabilità offerta da Ballestra e i rendimenti del capitale sono aumentati con un payout del 66%, il tutto supportato da un bilancio con liquidità netta". Viene fatto notare che le azioni sono state colpite negli ultimi giorni dai timori per il Medio Oriente, il che rappresenta un potenziale di rialzo del 19%, "ma altri titoli hanno subito un impatto simile e offrono a nostro avviso un potenziale di rialzo migliore. Da qui il nostro rating Underweight".
Tra gli altri analisti, Mediobanca
ha confermato il rating "Neutral" e alzato il TP a 14,4 euro
.