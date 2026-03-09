Male Siemens Energy sul mercato azionario di Francoforte

leader delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,51% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 137,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 143,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 133,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)