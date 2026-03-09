Milano 17:35
Male Siemens Energy sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader delle energie rinnovabili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,51% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 137,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 143,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 133,3.

