Parigi: calo per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi francese
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Veolia Environnement
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'utility francese
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,72. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)