Parigi: calo per Veolia Environnement

società di servizi francese

CAC40

Veolia Environnement

indice di Parigi

utility francese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,72. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)