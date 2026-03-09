Milano 17:35
Parigi: calo per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi francese, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Veolia Environnement rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'utility francese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,72. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,32.

