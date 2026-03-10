Milano 13:49
44.987 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:49
10.400 +1,47%
Francoforte 13:49
23.896 +2,08%

Parigi: scambi in positivo per Veolia Environnement

Migliori e peggiori
Parigi: scambi in positivo per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi francese, con una variazione percentuale del 2,04%.

Il movimento di Veolia Environnement, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,32. Il peggioramento dell'utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```