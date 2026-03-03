Parigi: netto calo registrato da Veolia Environnement

società di servizi francese

Veolia Environnement

CAC40

utility francese

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,8 Euro. Primo supporto visto a 32,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)