Parigi: netto calo registrato da Veolia Environnement

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di servizi francese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Veolia Environnement
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'utility francese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,8 Euro. Primo supporto visto a 32,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)