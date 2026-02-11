Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric

gruppo industriale francese

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 269,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 282,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)