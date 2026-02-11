Milano 13:11
46.413 -0,83%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:11
10.430 +0,73%
Francoforte 13:11
24.958 -0,12%

Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric

Migliori e peggiori
Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Schneider Electric rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la multinazionale dei prodotti elettrici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 269,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 282,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```