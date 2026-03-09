Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Grande giornata per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 62,37 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 59,01. L'equilibrata forza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
