Unicredit eroga finanziamento ESG Futuro Sostenibile a Belleli Energy CPE

(Teleborsa) -ha erogato undi euro alla società, controllata al 100% da. Il finanziamento è finalizzato adella società, fondata nel 1947, e che è divenuta, negli anni, leader nel comparto dellaaffermandosi presso la clientela internazionale.L’attività caratteristica consiste nella progettazione e fabbricazione di(recipiente a pressione) destinati all’industria dell’energia, del petrolchimico e per le raffinerie. La società è entrata a far parte del Gruppo Tosto ad agosto 2016 ed è, altresì, in grado di effettuare autonomamente anche la produzione di componenti per il settore dell'energia nucleare da fissione e per ricerca (da fusione) avendo beneficiato delle partnership di gruppo."Siamo orgogliosi di aver dato seguito al nostro impegno per la crescita sostenibile, rafforzando lo sviluppo di Belleli Energy CPE grazie al finanziamento ESG Futuro Sostenibile di UniCredit", ha dichiarato, CFO del Gruppo Tosto."Questa collaborazione ci consente di consolidare la nostra leadership nel settore della caldareria pesante e dei componenti critici per l’energia e la ricerca, confermando l’attenzione del nostro Gruppo verso progetti innovativi e sostenibili che contribuiscono al futuro del comparto industriale italiano", ha aggiunto, CEO del Gruppo Tosto"Siamo impegnati per sostenere i piani di investimento e i progetti di crescita delle imprese italiane - ha commentato, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - L’operazione conferma il nostro ruolo di partner di riferimento per le aziende: un interlocutore attento e competente con cui fare squadra per favorire la crescita dell'economia nazionale. Siamo infatti determinati a supportare le realtà produttive che vogliono implementare il proprio business accelerando il percorso di transizione ESG".