Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Riunione sostanzialmente debole quella del 9 marzo per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,7774.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,7804. Primo supporto a 0,7752. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)