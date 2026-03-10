Milano 13:30
44.853 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:30
10.377 +1,24%
Francoforte 13:29
23.847 +1,87%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Composto rialzo per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,847. Rischio di eventuale correzione fino al target 182,927. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 184,767.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```