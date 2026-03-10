Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Composto rialzo per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,847. Rischio di eventuale correzione fino al target 182,927. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 184,767.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)