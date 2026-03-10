Milano 13:30
44.853 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:30
10.377 +1,24%
Francoforte 13:30
23.825 +1,78%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Bene il principale indice della Borsa di Londra, con un rialzo dell'1,33%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE 100, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10.234,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10.552,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10.082,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
