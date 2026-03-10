Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Bene il principale indice della Borsa di Londra, con un rialzo dell'1,33%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE 100, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10.234,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10.552,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10.082,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)