Anglo American, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Rialzo per la società mineraria
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,39 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,09. Il peggioramento di Anglo American
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)