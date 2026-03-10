Milano 13:32
Anglo American, prevale lo scenario rialzista a Londra

Anglo American, prevale lo scenario rialzista a Londra
(Teleborsa) - Rialzo per la società mineraria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,39 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,09. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,04.

