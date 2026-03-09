Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:46
24.666 +0,09%
Dow Jones 19:46
47.159 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: giornata negativa in Borsa per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: giornata negativa in Borsa per Anglo American
(Teleborsa) - In forte ribasso la società mineraria, che mostra un -5,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Anglo American, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,07 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,73.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
