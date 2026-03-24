Londra: movimento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Sottotono la società mineraria, che passa di mano con un calo dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Anglo American si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,03 sterline. Supporto stimato a 29,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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