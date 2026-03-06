BCE, Escriva: molto improbabile che modificheremo i tassi alla prossima riunione

(Teleborsa) - "Con le informazioni in mio possesso, ritengo sia molto improbabile che modificheremo i tassi alla prossima riunione
". Lo ha detto José Luis Escrivá
, governatore della Banca di Spagna e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista all'emittente regionale catalana TV3
"Possiamo già dare per scontato che ci saranno effetti" derivanti dalla guerra
, ha spiegato, aggiungendo che questi potrebbero essere fortemente limitati se la guerra dovesse finire presto: "Gli effetti su ciò che conta per i consumatori - i prezzi di tutti i giorni - si aggirano sui decimi di punto percentuale, non molto di più".
"Il nostro obiettivo di inflazione del 2% è un orizzonte di medio termine, i movimenti transitori non dovrebbero necessariamente indurci a prendere decisioni
- ha detto nell'intervista - Dobbiamo invece monitorare la situazione e valutare in che misura ciò stia avendo effetti più persistenti nel tempo".