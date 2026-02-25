Leonardo, ordini e EBITDA in crescita a doppia cifra nel 2025

Leonardo

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2025 con unae con risultati in significativa crescita rispetto all’esercizio precedente. E' quanto emerge dai risultati preliminati approvati ieri da CdA, mentresarà presentatoa Roma."I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo. GrRoberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. Il Gruppo - ha aggiunto l'Ad - ha portato a compimento "un virtuoso percorso iniziato tre anni fa", che getta le basi per "guardare con ottime aspettative ai prossimi anni” e permette la "piena realizzazione della Leonardo 'one company'".In deciso aumento gli, che raggiungono i 23,8 miliardi di euro, in aumento del 13,5% rispetto al 2024 (+14,5% rispetto al datoa parità di perimetro), a conferma del continuo rafforzamento dei core business ed anche grazie ad un importante ordine nel settore Aeronautica., pari a 19,5 miliardi di euro, crescono del 9,8% rispetto al 2024 (+10,9% a pari perimetro), con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business. La crescita dei Ricavi è accompagnata da un sensibile miglioramento della redditività operativa:pari a 1.752 milioni di euro evidenzia una crescita del 14,9% rispetto al 2024 (+18,2% a pari perimetro), risultando sopra le attese del Gruppo ed in linea con il percorso di crescita sostenibile previsto dal Piano Industriale. Ilpassa dall'8,4% (a pari perimetro) al 9%.In miglioramento anche il(FOCF), che cresce del 22,4% rispetto al 2024 (+20,5% a pari perimetro).di Gruppo, pari ad 1 miliardo, risulta in miglioramento (-44,2%) rispetto al 31 dicembre 2024 (1,8 miliardi ) e beneficia del rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e dell’incasso di complessivi 446 milioni rivenienti dalla cessione del business Underwater Armaments & Systems (UAS)