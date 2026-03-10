Deutsche Bank alza il target su STM: nuovo obiettivo a 32 euro

(Teleborsa) - Deutsche Bank
alza il target price su STMicroelectronics
, portandolo a 32 euro dai precedenti 28, e conferma la raccomandazione "Buy". Una revisione che riflette la crescente fiducia del broker nelle prospettive del gruppo dei semiconduttori, sostenuta da una domanda in miglioramento e da un posizionamento competitivo considerato solido.
Intanto a Piazza Affari il titolo che scambia in rialzo del 4,59% allineandosi al rimbalzo messo a segno dall'intero listino milanese.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che l'azienda italo-francese di semiconduttori
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,73%, rispetto a -2,86% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni tecniche di breve periodo di STMicroelectronics
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 29,25 Euro e supporto visto a quota 28,55. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 29,95.