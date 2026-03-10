Deutsche Bank alza il target su STM: nuovo obiettivo a 32 euro

Deutsche Bank

(Teleborsa) -alza il target price su, portandolo a 32 euro dai precedenti 28, e conferma la raccomandazione "Buy". Una revisione che riflette la crescente fiducia del broker nelle prospettive del gruppo dei semiconduttori, sostenuta da una domanda in miglioramento e da un posizionamento competitivo considerato solido.Intanto a Piazza Affari il titolo che scambia in rialzo del 4,59% allineandosi al rimbalzo messo a segno dall'intero listino milanese.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,73%, rispetto a -2,86% del).Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 29,25 Euro e supporto visto a quota 28,55. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 29,95.