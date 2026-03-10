Energia, Giorgetti all'UE: servono misure straordinarie come nel 2022

(Teleborsa) - "
Per l’Europa
non ci sono le condizioni d’emergenza e invece per noi dovrebbe valutare l’adozione di misure straordinarie, sulla scia di quelle adottate nel 2022
all’indomani dell’attacco russo contro l’Ucraina". Lo ha affermato ieri sera il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
, in occasione della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles
, in cui si è discusso della crisi in Medioriente e dell'impatto sui prezzi dell'energia.
Il titolare del MEF ha quindi sollecitato la UE ad "agire subito
stoppando i prezzi dell’energia prima che si diffondano su tutti i beni
di consumo come nel 22”.
Nel corso della riunione, Giorgetti aveva ricordato che l'aumento dei prezzi dell'energia "distrugge potere acquisto
delle famiglie e altera la competitività delle nostre imprese
". "L’Italia è leader in Europa per produzione manifatturiera - ha sottolineato - ma non ha indipendenza energetica: un mix che in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo diventa pericoloso. Instabilità energetica mette a rischio
non solo la competitività delle nostre aziende ma anche la nostra sicurezza economica
".
Frattanto, le quotazioni petrolifere si sono parzialmente e temporaneamente raffreddate
dopo l'intervento di Trump
ieri sera e dopo che il G7
ha ventilato la possibilità di rilascio delle riserve strategiche, scendendo da picchi di 120 dollari, raggiunti nella notte fra domenica e lunedì durante gli scambi in Asia, agli attuali 86,63 dollari al barile (-8,5%).
A gettare acqua sul fuoco sono state soprattutto le parole di Trump, secondo cui la guerra in Iran finirà "molto presto", ma la volatilità resta elevatissima (dai 120 dollari di massimo a 86 dollari emerge un gap di circa 34 dollari in appena 24 ore).Si attende oggi anche una riunione d'emergenza
dei Paesi del G7, per valutare la situazione ed il da farsi. Alla riunione del G7 Energia
parteciperà anche il Ministro dell'Energia italiano Gilberto Pichetto Fratin
, già a Bruxelles per il Vertice sull'Energia Nucleare.
Sul fronte interno, il governo ha dichiarato guerra alla speculazione
sui prezzi dell'energia, dopo le impennate registrate dai carburanti negli ultimi giorni, non motivate dall'impennata del greggio. Ieri, la cabina di regia guidata dal ministro Urso
ha sollecitato gli organi di controllo ad attivare immediati interventi
sui possibili fenomeni speculativi. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato anche rappresentanti della Guardia di Finanza, Dis, Antitrust, Dogane e Arera è emerso che negli ultimi giorni, i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati
dalle due principali compagnie prese come riferimento. Una dinamica che sarà ora oggetto di controlli mirati
nell’ambito del piano operativo attivato nei giorni scorsi, d’intesa tra Mimit e Mef, dalla Guardia di Finanza. In questa direzione, Mr. Prezzi
ha preannunciato che domani trasmetterà
alle Fiamme Gialle, per gli opportuni accertamenti, un nuovo elenco di casi anomali di prezzi alla pompa
.