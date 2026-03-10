Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE

compagnia energetica tedesca

DAX

RWE

produttore tedesco di energia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,44%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Osservando il grafico di breve periodo del, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 54,99 Euro e supporto a 54,01. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 55,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)