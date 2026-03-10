Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia energetica tedesca
, che avanza bene del 2,44%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Osservando il grafico di breve periodo del produttore tedesco di energia
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 54,99 Euro e supporto a 54,01. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 55,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)