Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia energetica tedesca, che avanza bene del 2,44%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Osservando il grafico di breve periodo del produttore tedesco di energia, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 54,99 Euro e supporto a 54,01. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 55,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
