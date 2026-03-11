Francoforte: andamento negativo per RWE

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia energetica tedesca
, che tratta con una perdita dell'1,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che RWE
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,08%, rispetto a -0,69% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve del produttore tedesco di energia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)