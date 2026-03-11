Milano 11:16
Francoforte: andamento negativo per RWE

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia energetica tedesca, che tratta con una perdita dell'1,81%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,08%, rispetto a -0,69% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve del produttore tedesco di energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,17.

