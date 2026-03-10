Milano 13:38
Francoforte: pioggia di acquisti su Siemens

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia elettronica tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 228,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 231,2. Il peggioramento della società tech è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 226,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
