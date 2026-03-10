Milano 13:39
44.924 +2,04%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:39
10.389 +1,36%
Francoforte 13:39
23.870 +1,97%

Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Post

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Post
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'operatore postale tedesco, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Deutsche Post rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico della società con sede a Bonn mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 47,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
