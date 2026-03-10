Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Post

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'operatore postale tedesco
, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Post
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società con sede a Bonn
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 47,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)