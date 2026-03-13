Francoforte: in calo Deutsche Post

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' operatore postale tedesco , che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Deutsche Post mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 45,24. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



